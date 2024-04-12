Казахстанец лишился свободы из-за покупки на 2 млрд тенге

Житель Павлодарской области приобрел рога сайги на сумму свыше 2 млрд тенге. За эту незаконную покупку ему назначили 7 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки дериватов, в том числе рогов, совершенные с причинением особо крупного ущерба (п.2 ч.3 ст.339 УК), рассматривалось Аксуским городским судом Павлодарской области.

"23 сентября 2023 года подсудимый незаконно приобрел 782 рога животного семейства полорогих рода сайги вида Saiga tatarica на сумму свыше 2 млрд тенге. После чего незаконно их перевез в город Аксу Павлодарской области и хранил в гараже, где впоследствии они были изъяты сотрудниками полиции", - установил суд.

Вина в совершении преступления доказывалась показаниями подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, заключением экспертизы и другими исследованными в суде доказательствами.

Прокурор просил за содеянное назначить наказание в виде лишения свободы на 7 лет, а представитель потерпевшего РГУ "Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" просил назначить наказание на усмотрение суда.

Подсудимый свою вину признал.

"Содеянное относится к тяжким экологическим преступлениям и за его совершение законом предусмотрено только лишение свободы на срок от 7 до 12 лет", - отметили в суде.

С учетом положительных характеристик по месту жительства и отсутствия отягчающих вину обстоятельств подсудимому назначили 7 лет лишения свободы. Также его лишили права заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет.

"В доход государства взыскан имущественный вред в сумме 2 023 425 000 тенге и государственная пошлина в размере 60 702 750 тенге", - сообщили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания, с причинением особо крупного ущерба, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники УБОП ДП Павлодарской области и ДКНБ задержали 49-летнего жителя города Аксу. При обыске в его гараже обнаружили 8 ящиков, в которых хранились рога краснокнижного животного на сумму порядка 2 млрд тенге. Был назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и трасологическая.