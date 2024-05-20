Уголовное дело завели на экс-акима района в Костанайской области

В отношении экс-акима Карасуского района в Костанайской области возбуждено уголовное дело. Виктор Радченко уже признал вину, передает Tobolinfo.kz.

Как сообщает местное издание, вместе с Виктором Радченко по делу проходят и другие должностные лица района. Сообщается, что все подозреваются как в даче взятки, так и в получении денег.

Экс-аким Карасуского района Виктор Радченко, по информации издания, уже признал вину и готов пойти на процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

"Антикоррупционная служба по Костанайской области сообщает, что в отношении должностных лиц аппарата акима Карасуского района ведется расследование по ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 368 УК РК, одним из подозреваемых является Радченко В. Н.", - прокомментировали в местном Антикоре.

Также издание, ссылаясь на источники, уточняет, что дело связано с получением взятки от фирмы, которая занимается ремонтом дорог.

Здесь же напомнили, что Виктор Радченко покинул пост акима района в марте 2024 года.

Согласно части 2 статьи 366 УК РК, получение взятки в значительном размере наказывается:

штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с частью 2 статьи 367 УК РК, дача взятки в значительном размере наказывается:

штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также, согласно части 1 статьи 368 УК РК, посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, -

наказывается штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На прошлой неделе сообщалось, что Карасуский район Костанайской области возглавил Кайрат Оспанов.

Напомним, на прошлой неделе был задержан заместитель акима района в СКО. Он и другое должностное лицо подозреваются в получении взятки в размере 10 млн тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту автодорог районного значения и общее покровительство.

Также в феврале стало известно о задержании акима Сатпаева - информацию подтвердили в Антикоре. Дело поступило в суд в марте. 18 марта экс-акима Сатпаева приговорили к 3,5 годам тюрьмы за взятку в 10 млн тенге.

В Акмолинской области аким сельского округа была осуждена за злоупотребление полномочиями. Она осуждена к 2 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.