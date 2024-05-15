Нового акима назначили в Костанайской области

Кайрат Оспанов возглавил Карасуский район Костанайской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Оспанов Кайрат Темирханович был назначен акимом Карасуского района Костанайской области, сообщается на официальном сайте областного акимата.

Кайрат Темирханович родился в 1978 году в Тарановском районе Костанайской области. Окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова (бакалавриат), а также Университет Международного Бизнеса (магистратура).

​Трудовую деятельность начал в 1998 году юрисконсультом на предприятии "Кайранколь" Тарановского района.

​С декабря 1999 года по март 2003 года работал юрисконсультом в различных предприятиях Тарановского района и в Костанае. Был адвокатом Костанайской областной коллеги адвокатов.

С 2013 по 2016 год - руководитель государственно-правового отдела в аппарате акима Костанайской области.

С 2016 по 2020 год занимал руководящие должности в АО "Центр развития города Алматы", ТОО "ЗаңгерКонсалтинг" и СПК "Тобол".

С августа 2020 года по февраль 2022 года - руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области.

С февраля 2022 года работал руководителем департамента по управлению земельными ресурсами по Костанайской области.