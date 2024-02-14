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Задержан аким Сатпаева Аубакир Шапагат

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Аубакир Шапагат
Аубакир Шапагат. Фото: gov.kz

Стало известно о задержании главы города Сатпаева Аубакира Шапагата. Информацию подтвердили представители Антикора, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Данные о задержании градоначальника появилась в Сети. Сообщалось, что Аубакир Шапагат был задержан при получении взятки.

Позже официальную информацию опубликовал Антикор.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что аким города Сатпаева задержан в рамках досудебного расследования по части 2 статьи 366 УК РК", – говорится в сообщении.

Иная информация разглашению не подлежит.

По данным с официального сайта акимата Сатпаева, Аубакир Шапагат родился 18 апреля 1983 года. В 2005 году окончил Евразийский национальный университет им. Гумилева, по специальности экономика, бакалавр экономики.

На госслужбе работает с 2006 года. Начинал главным специалистом ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Сатпаева".

С 2015 по 2016 годы работал в должности заведующего сектором бюджетного планирования ГУ "Отдел экономики и финансов города Сатпаева".

С 2016 по 2020 годы занимал должности замруководителя и позже руководителя ГУ "Отдел экономики и финансов города Сатпаева".

5 октября 2021 года был назначен заместителем акима Сатпаева, а с 20 января 2023 года распоряжением акима области Ұлытау возглавил городской акимат.

Женат. Воспитывает пятерых детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060866-zaderzhan-akim-satpaeva-aubakir-shapagat/

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