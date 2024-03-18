Экс-акима Сатпаева приговорили к 3,5 годам тюрьмы за взятку в 10 млн тенге

Бывшего акима Сатпаева приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за взятку от предпринимателя в размере 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суды области Ұлытау.

В суде Сатпаева завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-акима города Ә. и индивидуального предпринимателя М. Сообщается, что экс-чиновник обвинялся в получении взятки в значительном размере, гражданин М. – в даче взятки в значительном размере.

"В феврале 2024 года Ә., будучи акимом города, получил взятку в сумме 10 млн тенге от индивидуального предпринимателя М., осуществляющего работы по содержанию дорог в Сатпаеве, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации", – говорится в сообщении областного суда в Facebook.

Вину обоих доказали признательными показаниями и собранными доказательствами. При этом подсудимые просили назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

При вынесении приговора смягчающими наказание обстоятельствами были признание подсудимыми вины, чистосердечное раскаяние и наличие у них малолетних детей.

В случае с экс-акимом отягчающим обстоятельством стало нарушение им присяги.

В итоге его признали виновным по части 2 статьи 366 УК РК и приговорили к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Гражданина М. признали виновным по части 2 статьи 367 УК РК, он должен выплатить штраф в 200 млн тенге, также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

"Вынесено частное постановление в адрес акимата Сатпаева для проверки обоснованности плана финансирования и целевого использования выделенных бюджетных средств и принятии соответствующих мер по их экономному использованию", – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, о задержании акима Сатпаева стало известно в феврале этого года – информацию подтвердили в Антикоре. Дело поступило в суд в марте.

Согласно части 2 статьи 366 УК РК, получение взятки в значительном размере наказывается:

штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с частью 2 статьи 367 УК РК, дача взятки в значительном размере наказывается: