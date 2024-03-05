Женщина-аким получила срок в Акмолинской области

В Акмолинской области прошел показательный судебный процесс. Аким сельского округа была осуждена за злоупотребление полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в 2021 году в Атбасарском районе акимат сельского округа в лице акима и директор ТОО заключили договор о государственных закупках по ремонту внутрипоселковых дорог в селе Полтавка.

"Учредитель данного ТОО, не имея права подписи, так как не является директором, составил и подписал подложные акты выполненных работ на сумму 40 млн тенге для перечисления бюджетных средств на счет ТОО.

ким, зная, что акты и справки о стоимости выполненных работ недостоверны и фиктивны, приняла и подписала их", - установил суд.

В результате незаконно составленных актов государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Эту сумму подсудимые возместили до вынесения приговора.

Приговором суда аким сельского округа за злоупотребление должностными полномочиями (п.3 ч.4 ст.361 УК РК) осуждена к 2 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, а учредитель ТОО за мошенничество в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.190 УК РК) наказан 5 годами лишения свободы с пожизненным лишением права занимать материально ответственные должности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

"Суд по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны акима сельского округа для принятия мер по недопущению подобных правонарушений вынес частное постановление в адрес акима района.

Кроме того, оглашение приговора проводилось в формате показательного судебного процесса с целью предупреждения акимов сельских округов, руководителя ЖКХ и отдела строительства", - отметили в суде.

Отметим, что по ч.4 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А согласно ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.