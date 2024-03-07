Дело акима Сатпаева поступило в суд

В суд поступило и принято к производству дело в отношении акима Сатпаева Шапагата Аубакирова, обвиняемого в получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление Сатпаевского городского суда.

Указывается, что Шапагату Аубакирову предъявлено обвинение по ч.2 ст.366 УК РК (Получение взятки). Кроме того, по делу проходит второй человек по ч.2 ст.367 УК РК (Дача взятки).

Досудебное расследование было проведено в ускоренном порядке. Отмечается, что данное дело относится к подсудности Сатпаевского городского суда области Ұлытау. Оснований, препятствующих его рассмотрению, нет.

Главное судебное разбирательство назначено на 11 марта 2024 года на 10.00. Процесс открытый.

Напомним, в феврале в Сети появилась информация о задержании акима Сатпаева по подозрению в получении взятки в размере 10 млн тенге. В Антикоре подтвердили, что глава города действительно задержан в рамках досудебного расследования по ч.2 ст.366 УК РК (Получение взятки).

При этом, по данным официального сайта акимата Сатпаева, градоначальником являлся Шапагат Аубакиров.

Добавим, что согласно ч.2 ст.366 УК РК получение взятки в значительном размере наказывается штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии с ч.2 ст.367 УК РК дача взятки лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.