"Действовали в группе": в полиции Астаны показали кадры задержания подозреваемых в наркопреступлении

Полицией Астаны в разных частях города задержаны подозреваемые в наркопреступлении, которые действовали в группе, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

О задержании подозреваемых пресс-служба столичного департамента полиции сообщает в Instagram. Отмечается, что двое граждан задержаны в разных частях Астаны. Они подозреваются в причастности к незаконному хранению и реализации наркотических средств на территории города.

"В хостеле был задержан 34-летний гражданин "С", у которого при обыске был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения, денежные средства и электронные весы.

В ходе установления связей подозреваемого полицейским удалось выйти на след второго наркосбытчика. На остановке был задержан 39-летний гражданин "С". Ранее он неоднократно был судим за тяжкие преступления — грабеж, хулиганство, подделку документов", — говорится в сообщении полиции.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что наркотики возил астанчанин в бардачке авто. Всего у него нашли 2,6 кг запрещенных веществ.

Также в Астане мужчина из-за своего подозрительного поведения попал в поле зрения стражей порядка и при задержании признался, что занимается закладкой наркотиков. У него были обнаружены 67 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Кроме этого, в ходе обыска дома задержанного мужчины были изъяты мефедрон, альфа-PVP, гашиш, масло каннабиса и электронные весы. Общий вес изъятых наркотиков, по данным полиции, составил более 2,5 кг.

Ранее сообщалось, что свыше 500 гр. синтетических наркотиков изъяли полицейские СКО у приезжей из Астаны. Женщину подозревают в работе "фасовщицей" на протяжении двух месяцев.

Также сообщалось, что казахстанец получал из США посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их. За контрабанду в крупном размере суд приговорил мужчину к 10 с половиной годам лишения свободы.

Стражи порядка Шымкента в багажнике такси обнаружили мефедрон стоимостью 30 млн тенге. Подозреваемый в перевозке наркотиков был задержан.