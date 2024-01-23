Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Задержанной во время поездки на авто астанчанке грозит до 15 лет колонии

Опубликовано:

В Петропавловске полицейские задержали женщину, подозреваемую в распространении наркотиков
Задержание. Фото: polisia.kz

Свыше 500 гр. синтетических наркотиков изъяли полицейские СКО у приезжей из Астаны. Женщину подозревают в работе "фасовщицей" на протяжении двух месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Северо-Казахстанской области сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели задержание подозреваемой в распространении синтетических наркотиков.

В декабре 2023 года на улице Набережной в Петропавловске стражи порядка остановили автомобиль Hyundai Elantra.

"Пассажиркой была нигде не работающая 43-летняя жительница столицы, временно проживающая в Петропавловске. У нее было изъято 80 свертков с веществом, которое, как показала экспертиза, оказалось мефедроном. По месту жительства задержанной также были обнаружены наркотики и приспособления для их фасовки", - рассказали в МВД.

Свертки с наркотиками нашли у жительницы Астаны
Изъятые свертки. Фото: polisia.kz

Общий вес изъятого превысил полкилограмма. В частности, полицейские обнаружили 247,8 гр. мефедрона и 322,36 гр. α-PvP.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.3 ст.297 УК РК. По информации оперативников, подозреваемая была направлена кураторами интернет-магазина в Петропавловск в качестве "фасовщицы", ее деятельность продолжалась около двух месяцев. Изъятая партия является одной из самых крупных, когда-либо изъятых на территории области", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что казахстанец получал из США посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их. За контрабанду в крупном размере суд приговорил мужчину к 10 с половиной годам лишения свободы.

В начале года наркотики почти на 30 млн тенге нашли полицейские у 23-летнего парня в ВКО. У молодого человека, подозреваемого в работе закладчиком, изъяли более 500 гр. "синтетики". Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057093-zaderzhannoy-vo-vremya-poezdki-na-avto-astanchanke-grozit-do-15-let-kolonii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.