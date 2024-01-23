Задержанной во время поездки на авто астанчанке грозит до 15 лет колонии

Свыше 500 гр. синтетических наркотиков изъяли полицейские СКО у приезжей из Астаны. Женщину подозревают в работе "фасовщицей" на протяжении двух месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Северо-Казахстанской области сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели задержание подозреваемой в распространении синтетических наркотиков.

В декабре 2023 года на улице Набережной в Петропавловске стражи порядка остановили автомобиль Hyundai Elantra.

"Пассажиркой была нигде не работающая 43-летняя жительница столицы, временно проживающая в Петропавловске. У нее было изъято 80 свертков с веществом, которое, как показала экспертиза, оказалось мефедроном. По месту жительства задержанной также были обнаружены наркотики и приспособления для их фасовки", - рассказали в МВД.

Изъятые свертки. Фото: polisia.kz

Общий вес изъятого превысил полкилограмма. В частности, полицейские обнаружили 247,8 гр. мефедрона и 322,36 гр. α-PvP.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.3 ст.297 УК РК. По информации оперативников, подозреваемая была направлена кураторами интернет-магазина в Петропавловск в качестве "фасовщицы", ее деятельность продолжалась около двух месяцев. Изъятая партия является одной из самых крупных, когда-либо изъятых на территории области", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что казахстанец получал из США посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их. За контрабанду в крупном размере суд приговорил мужчину к 10 с половиной годам лишения свободы.

В начале года наркотики почти на 30 млн тенге нашли полицейские у 23-летнего парня в ВКО. У молодого человека, подозреваемого в работе закладчиком, изъяли более 500 гр. "синтетики". Проводится досудебное расследование.