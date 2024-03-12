Наркотики возил астанчанин в бардачке авто: всего у него нашли 2,6 кг запрещенных веществ (видео)

Столичные полицейские задержали 32-летнего мужчину, в машине которого были найдены наркотики. Еще больше веществ изъяли у него дома, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

В ведомстве заявили, что стражи порядка ликвидировали устойчивый канал, осуществлявший поставку и сбыт наркотических средств в столицу.

"Сотрудниками полиции задержан 32-летний мужчина, у которого в ходе обыска автомашины в бардачке обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось вещество со специфическим запахом", – говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, в ходе обыска в доме задержанного полицейские нашли и изъяли 76 полиэтиленовых пакетиков с веществом бело-бежевого цвета со специфическим запахом, а также электронные весы.

"Согласно заключению эксперта, изъятые у жителя столицы вещества являются наркотическим средством "мефедрон", "смола каннабиса", "марихуана". Общий вес изъятых наркотиков составил 2 килограмма 600 граммов", – добавили правоохранители.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны.

Добавим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.