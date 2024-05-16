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Избиение детей в детском саду попало на видео в Жетiсу

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Женщина ударила ребенка
Избиение. Кадр из видео: t.me/egovpress

Кадры с избиением детей в детском саду опубликовали в Сети. В Департаменте полиции области Жетiсу обратили внимание на опубликованное видео, передает NUR.KZ.

Ролик был выложен в Telegram-канале Egov.press. На кадрах видно, как женщина в белой блузке сначала несколько раз бьет лежащего в кроватке ребенка, а после - наносит удар по лицу сидящему малышу.

По словам автора публикации, видео снято в городе Жаркенте в области Жетiсу.

"Озлобленные воспитатели детсада избивали и душили маленьких детей", - написано под видео.

Произошедшее прокомментировали в полиции региона.

"По данному факту начато досудебное расследование, с назначением необходимых судебных экспертиз. Дело находится на контроле департамента полиции", - заявили в ведомстве.

По информации Tengrinews.kz, две воспитательницы были уволены, а деятельность детсада - приостановлена.

Напомним, в декабре 2023 года в Актау произошел похожий случай: родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. Городской отдел образования и ДП области начали проверку.

А в январе этого года в соцсетях появилась информация, что в одном из детсадов Атырауской области малыши избили ребенка. Ситуацию прокомментировали в полиции.

Похожая ситуация произошла в Алматы: в соцсетях распространилось видео, на котором воспитанники детсада жестоко избивают мальчика. По словам родителей последнего, ребенка пришлось положить в больницу из-за сотрясения головного мозга.

В управлении образования города сообщили, что в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Сообщалось, что в момент происшествия она находилась в другом помещении, где получала обед для детей. А Департамент полиции Алматы сообщил, что по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей расследуется уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101403-izbienie-detey-v-detskom-sadu-popalo-na-video-v-zhetisu/

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