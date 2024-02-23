Ребенка избили в детсаду Алматы: полиция завела уголовное дело

Воспитанники детского сада в Алматы избили ребенка – в момент происшествия никого из взрослых рядом не было. По данному факту полиция завела уголовное дело, передает NUR.KZ.

В соцсетях ранее распространилось видео, на котором воспитанники детсада в Алматы жестоко избивают мальчика. По словам родителей последнего, ребенка пришлось положить в больницу из-за сотрясения головного мозга.

В управлении образования города сообщили, что в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Сообщалось, что в момент происшествия она находилась в другом помещении, где получала обед для детей.

Департамент полиции Алматы сообщил, что по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей расследуется уголовное дело.

"Действиям сотрудников детского сада и родителям будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении пресс-службы городского ДП.

Случай прокомментировали также в управлении общественного здравоохранения Алматы.

"Пострадавшему в детском саду ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь в Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы. Состояние ребенка – стабильное", – гласит сообщение.

Представители Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК связались с мамой пострадавшего мальчика.

"Комитет по охране прав детей связался с мамой пострадавшего мальчика. Сейчас ребенку всячески оказывается медицинская помощь. Также ведется расследование. Данный вопрос – на контроле Комитета", – сообщили в Комитете.

Добавим, в мае прошлого года жительница Астаны обратилась в полицию по факту жестокого обращения с ее ребенком в одном из реабилитационных центров столицы. В ДП города сообщили, что было начато досудебное расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В декабре в Актау произошел другой случай – родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. Городской отдел образования и ДП области начали проверку.

В январе этого года в соцсетях появилась информация, что в одном из детсадов Атырауской области малыши избили ребенка. Ситуацию прокомментировали в полиции.