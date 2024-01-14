"Дети избили малыша": на видео из детсада в Атырауской области отреагировали в полиции

В соцсетях появилась информация, что в одном из детсадов Атырауской области малыши избили ребенка. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП региона, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Atyrau Online опубликовал видео, на кадрах которого дети во время тихого часа бьют ребенка, лежащего в кровати.

"Дети разбудили спящего мальчика и избили его. Долгое время на плач ребенка никто не реагировал. Позже об этом узнали родители мальчика, который говорит с трудом. (…)

Воспитательница призналась, что в это время сидела с коллегами", – говорится в публикации.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области рассказали корреспонденту NUR.KZ, что по данному факту назначена судебная-медицинская экспертиза.

"В настоящее время полиция допрашивает всех участников и начала всестороннее расследование", – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Рудном подростки играли в футбол, когда на площадку зашел мужчина и ударил одного из мальчиков кулаком в челюсть.

В Актау родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. В отделе образования сообщали, что для проведения проверки направлено письмо в правоохранительные органы.

Также ребенка с сотрясением мозга из дома экстренно госпитализировали в больницу в Алматинской области. Он был найден благодаря работе мобильных групп, организованных для защиты детей.