"Нашего мальчика побили жестоко дети": видео с дракой в детсаду Алматы появилось в Сети

В соцсетях распространяется видео, на котором воспитанники детского сада в Алматы избивают ребенка. Инцидент прокомментировали в пресс-службе управления образования города, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Kris_p_almaty опубликовал видео, на кадрах которого несколько детей избивают ребенка. В описании к ролику говорится, что инцидент произошел днем 21 февраля.

"Нашего мальчика побили жестоко дети. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам. У нас сотрясение головного мозга, легли в больницу на лечение. Мы в ужасе от того, какими бывают даже маленькие дети", – пишут родители.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Управления образования города Алматы сообщили, что в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

"Согласно полученной объяснительной, воспитатель в этот момент находилась в другом помещении, где получала обед для детей. Поэтому не смогла проконтролировать поведение воспитанников детсада.

За допущенные нарушения приказом администрации детского сада в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. За ослабление контроля заведующая детским садом также получила дисциплинарное взыскание", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы также прокомментировали инцидент.

"По заявлению родителя трехлетнего мальчика Управлением полиции Жетысуского района проведена проверка.

В отношении сотрудников детского сада, а также родителей детей решается вопрос о привлечении к ответственности", – рассказали в ведомстве.

Напомним, в начале года похожий инцидент произошел в Атырауской области. Там тоже воспитанники детского сада избили ребенка во время тихого часа.

Между тем другой скандал разгорелся в одном из яслей-садов Шымкента – сотрудники и родители выступили против новой заведующей. На ситуацию отреагировали в управлении образования.