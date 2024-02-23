Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Нашего мальчика побили жестоко дети": видео с дракой в детсаду Алматы появилось в Сети

Опубликовано:

Кровати в детском саду
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях распространяется видео, на котором воспитанники детского сада в Алматы избивают ребенка. Инцидент прокомментировали в пресс-службе управления образования города, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Kris_p_almaty опубликовал видео, на кадрах которого несколько детей избивают ребенка. В описании к ролику говорится, что инцидент произошел днем 21 февраля.

"Нашего мальчика побили жестоко дети. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам. У нас сотрясение головного мозга, легли в больницу на лечение. Мы в ужасе от того, какими бывают даже маленькие дети", – пишут родители.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Управления образования города Алматы сообщили, что в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

"Согласно полученной объяснительной, воспитатель в этот момент находилась в другом помещении, где получала обед для детей. Поэтому не смогла проконтролировать поведение воспитанников детсада.

За допущенные нарушения приказом администрации детского сада в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. За ослабление контроля заведующая детским садом также получила дисциплинарное взыскание", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы также прокомментировали инцидент.

"По заявлению родителя трехлетнего мальчика Управлением полиции Жетысуского района проведена проверка.

В отношении сотрудников детского сада, а также родителей детей решается вопрос о привлечении к ответственности", – рассказали в ведомстве.

Напомним, в начале года похожий инцидент произошел в Атырауской области. Там тоже воспитанники детского сада избили ребенка во время тихого часа.

Между тем другой скандал разгорелся в одном из яслей-садов Шымкента – сотрудники и родители выступили против новой заведующей. На ситуацию отреагировали в управлении образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062616-nashego-malchika-pobili-zhestoko-deti-video-s-drakoy-v-detsade-almaty-poyavilos-v-seti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.