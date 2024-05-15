Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

13 человек, объявленных в розыск, задержали в Алматы

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Задержанный. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Алматы за пять дней оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" задержали 13 человек, находящихся в розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

С 10 мая полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. Как поясняли в правоохранительных органах ранее, с 10 по 20 мая в мегаполисе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

Сегодня в пресс-службе Департамента полиции Алматы рассказали, что за эти пять дней правоохранители раскрыли по горячим следам 122 преступления и полсотни ранее совершенных преступлений.

"В период отработки акцент сделан на укрепление принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям, поддержания должного общественного правопорядка на улицах и в других общественных местах, на выявление и пресечение фактов вандализма, порчи имущества, мелкого хулиганства, нарушений в области дорожной безопасности, а также на профилактику правонарушений в сфере бытового насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних", - отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Серик Шумаев.

Всего же с начала ОПМ выявлено и пресечено больше 3,6 тыс. административных правонарушений, в том числе фактов нарушения тишины, распития спиртных напитков в общественном месте, проживания без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, мелких хулиганств.

Напомним, сегодня стало известно, что в Турции задержали казахстанца, объявленного в международный розыск по подозрению в убийстве. Мужчину экстрадировали на родину, сейчас он водворен в изолятор.

А в начале недели сообщалось, что в аэропорту Тараза задержан алматинец. Мужчину подозревают в нескольких преступлениях, совершенных в Кыргызстане.

В тот же день полицейские Астаны задержали гражданина России, который находился в розыске более 20 лет. 53-летний россиянин находился в межгосударственном розыске за мошенничество на территории соседнего государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100731-13-chelovek-obyavlennyh-v-rozysk-zaderzhali-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.