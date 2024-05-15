13 человек, объявленных в розыск, задержали в Алматы

Полицейские Алматы за пять дней оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" задержали 13 человек, находящихся в розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

С 10 мая полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. Как поясняли в правоохранительных органах ранее, с 10 по 20 мая в мегаполисе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

Сегодня в пресс-службе Департамента полиции Алматы рассказали, что за эти пять дней правоохранители раскрыли по горячим следам 122 преступления и полсотни ранее совершенных преступлений.

"В период отработки акцент сделан на укрепление принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям, поддержания должного общественного правопорядка на улицах и в других общественных местах, на выявление и пресечение фактов вандализма, порчи имущества, мелкого хулиганства, нарушений в области дорожной безопасности, а также на профилактику правонарушений в сфере бытового насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних", - отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Серик Шумаев.

Всего же с начала ОПМ выявлено и пресечено больше 3,6 тыс. административных правонарушений, в том числе фактов нарушения тишины, распития спиртных напитков в общественном месте, проживания без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, мелких хулиганств.

Напомним, сегодня стало известно, что в Турции задержали казахстанца, объявленного в международный розыск по подозрению в убийстве. Мужчину экстрадировали на родину, сейчас он водворен в изолятор.

А в начале недели сообщалось, что в аэропорту Тараза задержан алматинец. Мужчину подозревают в нескольких преступлениях, совершенных в Кыргызстане.

В тот же день полицейские Астаны задержали гражданина России, который находился в розыске более 20 лет. 53-летний россиянин находился в межгосударственном розыске за мошенничество на территории соседнего государства.