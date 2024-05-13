Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Необычное задержание россиянина попало на видео в Астане

Опубликовано:

Мужчину нашли на чердаке
Мужчина на чердаке. Кадр из видео: polisia.kz

В Астане был задержан гражданин России, который находился в розыске более 20 лет. Мужчину нашли на чердаке у родственников, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

53-летний россиянин находился в межгосударственном розыске за мошенничество на территории соседнего государства.

По информации стражей порядка, мужчина после совершения преступных действий уехал в Кыргызстан - и оттуда перебрался в Астану к родственникам.

Сотрудниками полиции он установлен на чердаке дома.

Напомним, в апреле в Астане полицией задержан находящийся в розыске подозреваемый в совершении уголовного преступления мужчина. По информации стражей порядка, 28-летний гражданин Республики Узбекистан находился в розыске за убийство.

До этого в Алматинской области полицейские задержали 42-летнего мужчину, объявленного в межгосударственный розыск. Он был задержан сотрудниками Управления по противодействию экстремизму.

А ранее в аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске более 10 лет за совершение особо тяжких преступлений. Он пытался пересечь государственную границу по поддельным документам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099531-neobychnoe-zaderzhanie-rossiyanina-popalo-na-video-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.