Необычное задержание россиянина попало на видео в Астане

В Астане был задержан гражданин России, который находился в розыске более 20 лет. Мужчину нашли на чердаке у родственников, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

53-летний россиянин находился в межгосударственном розыске за мошенничество на территории соседнего государства.

По информации стражей порядка, мужчина после совершения преступных действий уехал в Кыргызстан - и оттуда перебрался в Астану к родственникам.

Сотрудниками полиции он установлен на чердаке дома.

Напомним, в апреле в Астане полицией задержан находящийся в розыске подозреваемый в совершении уголовного преступления мужчина. По информации стражей порядка, 28-летний гражданин Республики Узбекистан находился в розыске за убийство.

До этого в Алматинской области полицейские задержали 42-летнего мужчину, объявленного в межгосударственный розыск. Он был задержан сотрудниками Управления по противодействию экстремизму.

А ранее в аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске более 10 лет за совершение особо тяжких преступлений. Он пытался пересечь государственную границу по поддельным документам.