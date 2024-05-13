Разыскиваемого полицией Кыргызстана алматинца задержали в аэропорту Тараза

В международном аэропорту Аулие-ата города Тараз задержан 35-летний алматинец, которого разыскивают за преступления, совершенные в Кыргызстане, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Тараз задержали 35-летнего алматинца, находящегося в международном розыске.

"Данное лицо объявлено в розыск правоохранительными органами Кыргызстана за совершения преступлении по статье 188 часть 2, статье 221 часть 1 и статье 350 часть 1,2,3 УК Республики Кыргызстан", - говорится в сообщении ДП на транспорте.

Уточняется, что данное лицо осуществляло преступные действия на территории Кыргызстана. В настоящее время проводятся проверочные работы.

Согласно статье 188 Уголовного кодекса Кыргызстана, незаконный вывоз ребенка за пределы Кыргызской Республики – наказывается штрафом от 200 до 500 расчетных показателей, или общественными работами от сорока часов до ста часов, или исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года.

Согласно статье 221 Уголовного кодекса Кыргызстана, создание финансовой пирамиды, то есть создание системы получения прибыли за счет привлеченных денежных средств, активов и имущества граждан путем перераспределения данных средств по структуре финансовой пирамиды, а равно организация или руководство финансовой пирамидой, если это сопряжено с причинением ущерба в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Согласно статье 350 Уголовного кодекса Кыргызстана, воспрепятствование в какой бы то ни было форме реализации прав и исполнению обязанностей адвоката, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, – наказывается общественными работами от ста до трехсот часов или исправительными работами на срок от одного до трех лет, или штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей.

Воспрепятствование с использованием своего служебного положения в какой бы то ни было форме реализации прав и исполнению обязанностей адвоката, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, – наказывается лишением свободы на срок до одного года.

Также сегодня полицейские Астаны задержали гражданина России, который находился в розыске более 20 лет.

53-летний россиянин находился в межгосударственном розыске за мошенничество на территории соседнего государства.

А в апреле сотрудники правоохранительных органов столицы задержали 28-летнего гражданина Республики Узбекистан, который находился в розыске за убийство.

До этого в Алматинской области полицейские задержали 42-летнего мужчину, объявленного в межгосударственный розыск. Он был задержан сотрудниками Управления по противодействию экстремизму.

А ранее в аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске более 10 лет за совершение особо тяжких преступлений. Он пытался пересечь государственную границу по поддельным документам.