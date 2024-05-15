Подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из Турции

Гражданина Казахстана, подозреваемого в убийстве, экстрадировали из Турции. Ранее он был объявлен в международный розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Из Турции был экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в разбое, убийстве и угоне.

"В марте 2022 года на территории Алматинской области подозреваемый вместе со своим братом совершил разбойное нападение на водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию на сумму свыше 300 млн тенге.

Убив водителя, преступники избавились от трупа, закопав его в придорожной яме", - говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Одного из подозреваемых задержали и осудили, второму удалось скрыться - его объявили в международный розыск. Позже его задержали в Турции, а сегодня экстрадировали в Казахстан.

Он водворен в следственный изолятор Астаны.

Добавим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в феврали из Испании в Казахстан экстрадировали подозреваемого в создании финансовой пирамиды Questra Holding - ее жертвами стали более 800 граждан, сумма ущерба оценивалась в более 1 млрд тенге.

Позже в Астану из Польши экстрадировали гражданина Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой.

В марте в Казахстан вернули мужчину, которого обвиняют мошенничестве на 19 млн тенге.