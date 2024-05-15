"Ребенок нуждался в помощи": аким о нападении с ножом в школе Павлодара

Ранее в одной из школ Павлодара ранили пожилую учительницу и учащегося. Задержан был его одноклассник. Аким города прокомментировал инцидент в соцсетях, передает NUR.KZ.

На днях в одной из школ Павлодара ранили ножом учащегося и учителя. Был задержан одноклассник пострадавшего.

Позже выяснилось, что учительнице 59 лет - ее доставили в больницу с колото-резаными ранами в плечо и грудную клетку, 16-летнего мальчика - в детскую областную больницу.

В скорой помощи сообщили, что угрозы жизни для пострадавших нет. Лечение женщина и подросток пройдут амбулаторно.

Об инциденте высказался аким Павлодара Хасар Хабылбеков в Instagram.

"Вынужден констатировать, что вчерашнее происшествие в школе оказалось возможным из-за недоработки ответственных служб. Ребенок, ранивший одноклассника и учителя, как теперь выясняется, нуждался в помощи психологов и педагогов, но администрация школы этого не замечала.

Никто не заметил, и как подросток принес на урок нож. Что неудивительно: учебное заведение ранее проверялось в качестве объекта, потенциально уязвимого в террористическом отношении, по его охране были серьезные замечания, которые никто не устранил", - заявил он.

Он отметил, что такая ситуация с безопасностью сложилась не только в этой школе, но и в других - есть проблемы с видеонаблюдением, а в качестве охранников привлекают людей предпенсионного и уже пенсионного возраста.

"Нет совместной, четко скоординированной работы госорганов по профилактике правонарушений среди детей и подростков, а также преступлений против них. Ее организация стала одним из моих поручений. Будут приняты меры по расширению штата службы опеки и попечительства в отделе образования, неблагополучные семьи и проявляющих агрессию детей возьмут под контроль прокуроры, а городские школы отработают полицейские оперативники", - гласит пост.

Напомним, в одном из сел Жамбылской области в школьном уличном туалете скончался 14-летний подросток. Полиция возбудила дело по факту смерти школьника. Несовершеннолетнего подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Сельчане заявили, что такие избиения старшеклассники в поселке практикуют регулярно. А за день до случившегося якобы с ножевым ранением в больницу попал еще один ученик.