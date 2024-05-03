Смерть подростка в школьном туалете в Жамбылской области: стали известны подробности
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В одном из сел Жамбылской области в школьном уличном туалете умер 14-летний подросток. Его мама говорит, что мальчика избили. Полиция возбудила дело, передает сайт телеканала КТК.
Трагедия произошла всего в 11 километрах от Тараза.
По данным телеканала, во время урока физики дети почему-то вышли на улицу, где находится тот туалет, в котором и умер мальчик.
"Моему сыну было всего 14 лет. Он здоровый был, добрый. В будущем очень хотел стать врачом. Постоянно говорил, что никакие трудности не страшны. Строил планы.
Сейчас на нас давят со школы, с работы, чтобы мы молчали, никому ничего не говорили. Но разве так можно?" - возмущена мама скончавшегося школьника.
Женщина считает, ее сын погиб от избиения. Якобы руки распускал девятиклассник. И после очередного удара парень просто упал и в сознание уже не пришел.
Другие сельчане заявляют, что такие избиения старшеклассники в поселке практикуют регулярно. А за день до случившегося якобы с ножевым ранением в больницу попал еще один ученик.
"Дети нам рассказали, что их часто собирают в туалете и бьют. Один стоит, и все, кто там находится, бьют. Для чего это, я не знаю. Почему в этом туалете нет камеры? Почему рядом не было учителей? Завтра там на месте Мираса (скончавшегося мальчика - прим. ред.) может оказаться любой ребенок, и даже мой. Кто ответит?" - обеспокоена другая жительница села.
В полиции заявили, что подозреваемого уже задержали. Руководство школы и учителей также проверят.
"По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело. Подозреваемый несовершеннолетний водворен в изолятор временного содержания.
В отношении руководства и преподавательского состава школы также проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", - заверили в департаменте.
От чего именно умер восьмиклассник, покажет только экспертиза. Ее результаты обещают обнародовать через месяц.
Телеканала отмечает, что в регионе еще в прошлом году чиновники отчитались, что уличных туалетов в школах уже нет.
Источник: КТК
Напомним, в конце апреля в Алматинской области в средней школе Карасайского района скончалась ученица 4 класса 2014 года рождения. Девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание, позже она умерла в машине скорой помощи.
А в Актобе восьмиклассник упал и потерял сознание. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы. В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
В отношении персонала спортивной школы началось досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям. Позже стало известно о задержании одного, а затем и второго подозреваемого.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2095070-smert-podrostka-v-shkolnom-tualete-v-zhambylskoy-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti/