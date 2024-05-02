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Школьник умер после избиения в туалете в Жамбылской области

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Школьный туалет в Жамбылской области
Место происшествия. Фото: instagram.com/zhambyl_police

В Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области подросток умер после избиения в школьном уличном туалете. Ее прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как сообщили в официальном аккаунте ДП Жамбылской области в Instagram, по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый - несовершеннолетний, он водворен в ИВС. В отношении руководства и преподавательского состава школы также проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", - рассказали в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В конце апреля в Алматинской области в средней школе Карасайского района скончалась ученица 4 класса 2014 года рождения. Девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание, позже она умерла в машине скорой помощи.

А в Актобе восьмиклассник упал и потерял сознание. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы. В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В отношении персонала спортивной школы началось досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям. Позже стало известно о задержании одного, а затем и второго подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094710-shkolnik-umer-posle-izbieniya-v-tualete-v-zhambylskoy-oblasti/

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