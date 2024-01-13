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В аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске более 10 лет

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Задержание подозреваемого
Фото задержанного: t.me/POLICE_of_KZ

В аэропорту южной столицы задержали мужчину, находящегося в международном розыске с 2013 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сегодня, 13 января, в международном аэропорту города Алматы при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам задержан гражданин Республики Казахстан Ахметов 1970 года рождения, находившийся в международном розыске с 2013 года за совершение особо тяжких преступлений.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Алматы.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, что осенью из Турции в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в мошенничестве на 1 миллиард тенге. Он числился в международном розыске 9 лет.

В ноябре полицейские Алматинской области задержали мужчину, которого ранее объявили в розыск по подозрению в вымогательстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055330-v-aeroportu-almaty-zaderzhali-muzhchinu-nahodyaschegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-bolee-10-let/

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