Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Находился в розыске": кадры задержания иностранца показала полиция Астаны

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: instagram/police__astana

В Астане полицией задержан находящийся в розыске подозреваемый в уголовном преступлении мужчина. Кадры задержания показала пресс-служба столичного департамента полиции, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны в Instagram-аккаунте, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Бөгет" был задержан находящийся в розыске мужчина, подозреваемый в уголовном преступлении.

"28-летний гражданин Республики Узбекистан находился в розыске за убийство. Инициатор розыска — УВД Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции", — говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в Астане в период с 11 апреля по 11 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бөгет" с целью противодействия религиозному экстремизму и терроризму иностранцами и лицами без гражданства.

Напомним, в феврале находившегося в розыске иностранца задержали в ВКО. 25-летний гражданин Таджикистана разыскивался по подозрению в совершении мошенничества и кражи.

Также, в аэропорту Алматы были задержаны три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции.

В Шымкенте иностранца, находящегося в международном розыске, задержали стражи порядка. Он скрывался от правосудия 14 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089214-nahodilsya-v-rozyske-kadry-zaderzhaniya-inostrantsa-pokazala-politsiya-astany/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.