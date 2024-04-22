"Находился в розыске": кадры задержания иностранца показала полиция Астаны

В Астане полицией задержан находящийся в розыске подозреваемый в уголовном преступлении мужчина. Кадры задержания показала пресс-служба столичного департамента полиции, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны в Instagram-аккаунте, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Бөгет" был задержан находящийся в розыске мужчина, подозреваемый в уголовном преступлении.

"28-летний гражданин Республики Узбекистан находился в розыске за убийство. Инициатор розыска — УВД Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции", — говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в Астане в период с 11 апреля по 11 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бөгет" с целью противодействия религиозному экстремизму и терроризму иностранцами и лицами без гражданства.

Напомним, в феврале находившегося в розыске иностранца задержали в ВКО. 25-летний гражданин Таджикистана разыскивался по подозрению в совершении мошенничества и кражи.

Также, в аэропорту Алматы были задержаны три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции.

В Шымкенте иностранца, находящегося в международном розыске, задержали стражи порядка. Он скрывался от правосудия 14 лет.