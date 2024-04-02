Находящегося в розыске иностранца задержали в Алматинской области

В Алматинской области полицейские задержали 42-летнего мужчину, объявленного в межгосударственный розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника областной полиции.

Как сообщил глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов на своей странице в Instagram, мужчина был задержан 28 марта сотрудниками Управления по противодействию экстремизму.

Как оказалось, задержанный давно разыскивается полицейскими правоохранительными органами Узбекистана.

"Установлено, что задержанный был объявлен сотрудниками ОВД города Нукус МВД Республики Каракалпакстан, в межгосударственный розыск по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусматривающего наказание за посягательство на Конституционный строй и незаконное пересечение границы", - написал Аленов.

Сейчас задержанный мужчина под стражу, инициатору разыскных мероприятий адресовано соответствующее уведомление.