Пожары в области Абай: проверка показала, что сотрудник "Семей орманы" забыл включить грозопеленгатор

Представитель Генпрокуратуры на правчасе в мажилисе ответил, выявила ли проверка по смертельным пожарам в области Абай факты коррупции в "Семей орманы", передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Ерболат Сатыбалдин задал сегодня вопрос, были ли выявлены случаи коррупционной схемы продажи вырубленной древесины в "Семей орманы" в ходе проверки по факту пожаров в области Абай, унесших жизни 14 лесников.

"Действительно, в ходе следствия проверялись эти факты. Было установлено, что сама камера грозопеленгатора была в отключенном состоянии, но что самое главное – было установлено, что сотрудник "Семей орманы" до 7 июня 2023 года проводил работы – замену аккумулятора. И в этот момент он отключил от сети грозопеленгатор и забыл включить. В последующем это было установлено", – сказал начальник службы досудебного расследования Генеральной прокуратуры Даулет Акылбеков.

Он добавил, что сама система не сигнализировала о возникновении угрозы, при этом она способна реагировать на дым, пыль.

"Кроме того, в ходе расследования уголовного дела нами были подняты также все уголовные дела по факту краж, незаконной вырубки леса, были допрошены местные жители, сотрудники всего "Семей орманы".

Было выявлено порядка 20 фактов укрытых по факту незаконной вырубки леса и реализации. ДП поручено провести расследование. В данное время в МВД следствие продолжается", – отметил Акылбеков.

По его словам, следствием не выявлена связь правоохранительных органов с незаконной вырубкой леса.

"По данному факту материалы переданы в Агентство по противодействию коррупции. Департаментом с июля по конец декабря проводились все следственные действия, однако подтвердить их коррупционный след не представляется возможным.

В этой связи дела органов уголовного преследования буквально в конце декабря начале января прекращены и направлены в прокуратуру Абайской области – законность и обоснованность в настоящее время проверяется", – резюмировал представитель надзорного органа.

Отметим, по информации на сайте "Академик", грозопеленгатор – прибор, позволяющий метеорологам определять приближение грозы.

Лесной пожар в области Абай

В июне прошлого года на востоке Казахстана бушевал лесной пожар, в результате которого погибли 14 человек – сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".

Позже в Минэкологии опубликовали фотографии погибших лесничих. Самому младшему из них в августе того года исполнилось бы 25 лет, а самому старшему было 63 года. Все они были посмертно награждены орденами за мужество и самоотверженность.

В Генпрокуратуре также поясняли, почему 15-й человек, тракторист, найденный мертвым после пожара, не входит в число жертв. В ведомстве пояснили, что его смерть была связана с сердечной недостаточностью.

Между тем 11 июня в ГП сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара области Абай – одно из них о халатности. При этом экс-глава МВД Марат Ахметжанов сообщал, что следствием рассматриваются три версии возникновения лесного пожара.

В ноябре прошлого года расследование по данному факту было завершено и дело направили в суд. Расследование установило, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).