Осужден известный в Костанае адвокат

В Костанае экс-адвоката Олега Бранцева осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа в 12 млн тенге, сообщает Tobolinfo.kz.

Как сообщает местное издание в Instagram-аккаунте, в ноябре 2022 года для защиты своих прав и интересов по уголовному делу Габит Сансызбаев заключил договор с адвокатом Костанайской областной коллегии адвокатов Олегом Бранцевым на сумму 600 тыс.тенге.

Бранцев, путем обмана и склонения своего клиента, попросил своего подзащитного передать сотрудникам прокуратуры деньги за "улучшение" его положения. При этом сам адвокат ни с кем из сотрудников прокуратуры не встречался, не обсуждал и не договаривался о возврате уголовного дела.

Габит Сансызбаев, изначально выразивший свою готовность к передаче денежных средств, позже обратился в Антикоррупционную службу с заявлением в отношении своего адвоката.

Сообщается, что при назначении наказания смягчающим обстоятельством стало чистосердечное раскаяние подсудимого.

В итоге суд признал виновным Олега Бранцева в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и за подстрекательство к даче взятки, совершенное в значительном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 12 млн тенге.

Также у Бранцева конфисковано имущество в виде 26 тыс. российских рублей, приобретенных на средства, добытые преступным путем, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

В конце апреля сообщалось, что в Костанае теперь уже бывшего адвоката областной коллегии адвокатов обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки сотрудникам прокуратуры. Дело рассматривали сразу по трем статьям УК РК.

Напомним, ранее в Астане адвокат была осуждена за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы.

Также в Кызылординской области суд приговорил адвоката к 5 годам лишения свободы за вымогательство почти 7 млн тенге.

А в Караганде в конце прошлого года судом оглашен приговор адвокату, который пытался подкупить потерпевшую сторону по особо тяжкому преступлению. Сумма составила 6,5 млн тенге и 2900 долларов.