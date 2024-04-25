Известный в Костанае адвокат оказался на скамье подсудимых

В Костанае теперь уже бывшего адвоката областной коллегии адвокатов обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки сотрудникам прокуратуры, передает "ТоболИнфо".

В суде №2 Костаная началось рассмотрение уголовного дела по нескольким статьям: ст.190 ч.2 п.3, ст.28 ч.4 и ст.367 ч.2 УК РК.

В начале заседания подсудимый сообщил, что 11 апреля вышел из коллегии адвокатов, сдав свою лицензию. Сейчас он работает юристом в одном из ТОО. На иждивении имеет несовершеннолетнюю дочь, разведен.

Потерпевший на процесс не явился. Его телефон был отключен, в связи с чем о начале судебного разбирательства он оповещен не был. Несмотря на это, прокурор Жомарт Елеусенов заявил, что начать рассматривать дело можно без его участия. К следующему процессу он обязался обеспечить явку.

Защитник подсудимого ходатайствовал о заключении процессуального соглашения. При этом председательствующая по делу судья Анара Шаймурунова отметила, что обвинительный акт в любом случае нужно заслушать. Все стороны согласились.

Как сообщил прокурор, в производстве управления полиции Рудного находилось уголовное дело в отношении мужчины, которому было предъявлено обвинение по факту завладения денежными средствами путем обмана в крупном размере (ст.190 ч.3 п.1 УК РК). В ноябре 2023 года для защиты своих прав и интересов он нанял представшего перед судом адвоката. Гонорар за услуги составлял 600 тыс. тенге.

В конце прошлого года дело было направлено в Рудненский городской суд для рассмотрения. Однако 27 февраля 2024 года суд направил дело в прокуратуру Рудного для соединения с другими уголовными делами и привлечения к ответственности других лиц.

"Подсудимый понял, что это улучшает положение его подзащитного. В целях незаконного материального обогащения он задался преступным умыслом - завладеть денежными средствами своего клиента путем обмана и подстрекательства к даче взятки сотрудникам прокуратуры в сумме 600 тыс. тенге", - сообщил прокурор Жомарт Елеусенов.

После того, как суд огласил решение о направлении дела в прокуратуру, подсудимый сообщил клиенту об улучшении его положения.

"Он подчеркнул, что сотрудники потребуют с него 2 млн тенге. Он якобы готов был взяться за передачу денежных средств прокурорам. Кроме того, за вынесенное ходатайство он предложит им сумму в размере своего адвокатского гонорара (600 тыс. тенге), которые позже ему нужно будет восполнить. Стоит отметить, что при этом адвокат ни с кем из сотрудников прокуратуры не встречался и не договаривался о возвращении дела в надзорный орган", - зачитал обвинительный акт Жомарт Елеусенов.

Клиент согласился со своим адвокатом. 29 февраля они встретились. По версии следствия, адвокат продолжал подстрекать своего подзащитного к даче взятки, говорил, что нужно ускорить передачу денег. Тот обещал предоставить нужную сумму 5 марта.

В этот же день клиент обратился в Антикоррупционную службу с письменным заявлением в отношении своего адвоката. В 15.00 он направился к дому адвоката, они отъехали к зданию Дома культуры.

"Подсудимый не захотел разговаривать в машине, попросил выйти, оставив телефоны в авто. В итоге 600 тыс. тенге ему были переданы. После чего он закинул себе на счет 390 тыс. тенге, часть денег перевел в рубли и на 20 тыс. закупился в магазине. Получается, он умышленно, путем обмана завладел денежными средствами своего клиента", - продолжил зачитывать обвинительное заключение прокурор.

Отвечая на вопросы судьи, подсудимый подчеркнул, что вину признает полностью и доказательства не оспаривает.

Следующее заседание назначено на 30 апреля.

Отметим, что п.3 ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно ч.4 ст.28 УК РК подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

В соответствии с ч.2 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.