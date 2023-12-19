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"Передал потерпевшей 2900 долларов и 6,5 млн тенге": адвоката осудили в Караганде

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Мужчина в костюме в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Peter Dazeley / Getty Images

Судом Караганды оглашен приговор адвокату, который пытался подкупить потерпевшую сторону по особо тяжкому преступлению. Сумма составила 6,5 млн тенге и 2900 долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается на официальной странице Карагандинского областного суда в Facebook, подсудимый работал адвокатом и представлял интересы потерпевшей стороны.

"В целях извлечения личной материальной выгоды, а также, чтобы добиться ложных показаний о невиновности подозреваемого лица в октябре 2022 года подсудимый передал потерпевшей стороне 2 900 долларов США и 6 500 000 тенге, сообщив, что остальная часть денежных средств будет передана после дачи в суде ложных показаний. При этом он оставил себе 3 100 долларов в качестве вознаграждения, после чего был задержан сотрудниками полиции", - рассказали в суде.

В ходе досудебного расследования мужчине было предъявлено обвинение по ч.1 ст.422 УК РК, а именно в совершении подкупа потерпевшей стороны для дачи ложных показаний по особо тяжкому преступлению.

Вина адвоката в совершении преступления, кроме показаний потерпевшей, подтверждалась письменными материалами дела, результатами специальных мероприятий и заключениями экспертиз.

Смягчающим вину обстоятельством суд признал наличие на иждивении мужчины малолетних детей.

Приговором суда от 15 декабря 2023 года мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием его в учреждении минимальной безопасности.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Отметим, что согласно ч.1 ст.422 УК РК подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта с целью дачи им ложного заключения или ложных показаний, а равно переводчика в целях осуществления им неправильного перевода, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (13 800 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Напомним, ранее адвоката арестовали по делу о взятке в 45 млн тенге в Петропавловске. Экс-сотрудника столичной службы экономических расследований, а ныне – практикующего адвоката, заподозрили в укрывательстве тяжкого коррупционного преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051394-peredal-poterpevshey-2900-dollarov-i-65-mln-tenge-advokata-osudili-v-karagande/

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