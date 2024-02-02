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Адвоката наказали за вымогательство около 7 млн тенге в Кызылординской области

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Судебный молоток
Судебный молоток. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

Жанакорганский районный суд приговорил адвоката к 5 годам лишения свободы за вымогательство почти 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

В ведомстве сообщили, что по результатам досудебного производства органом следствия Курбанову О. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 194 УК РК "Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере".

"Данное лицо признано виновным в том, что неоднократно вымогал чужое имущество в крупном размере под угрозой распространения сведений, которые могли нанести серьезный ущерб интересам потерпевших и их близких.

Адвокат Курбанов О. требовал с бухгалтеров 13 школ и районного отдела образования передать ему в общей сложности 6 млн 900 тыс. тенге, грозясь в противном случае обратиться в областной департамент внутреннего государственного аудита с заявлением о проверке их деятельности", – говорится в сообщении.

Приговором Жанакорганского районного суда от 21 ноября 2023 года адвокат был осужден на 5 годам лишения свободы.

В прокуратуре региона отметили, что вина осужденного в суде была полностью доказана материалами уголовного дела.

Также в ведомстве добавили, что судебная коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда оставила жалобу осужденного без удовлетворения, признав приговор первой инстанции законным и обоснованным.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, в середине января сотрудники УБОП задержали жителя ЗКО по подозрению в вымогательстве – предполагается, что он требовал у предпринимателей 1 млн долларов.

В ВКО с поличным при передаче денег оперативники задержали подозреваемую в вымогательстве. 26-летняя жительница Усть-Каменогорска водворена в ИВС.

На этой неделе сообщалось, что в Актюбинской области задержали подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег у бизнесмена. Оба мужчины состоят на учете в ОВД.

Также вчера стало известно, что в Астане были задержаны охранники ночного клуба по подозрению в вымогательстве 1,5 млн тенге у клиента заведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058888-advokata-nakazali-za-vymogatelstvo-okolo-7-mln-tenge-v-kyzylordinskoy-oblasti/

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