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Женщину-адвоката отправили в тюрьму на 11 лет в Астане

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Женщина в наручниках
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Ayazma/Getty Images

В Астане адвокат была осуждена за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

"Адвокат, представляя интересы своих подзащитных с целью извлечения выгоды, путем неоднократного мошенничества и подстрекательства к даче взятки в особо крупном размере завладела денежными средствами граждан на общую сумму 164,9 млн тенге.

Подсудимая уверяла присяжных, что переданные ей денежные средства были ее гонораром, но гособвинитель доказал виновность в совершении ею указанных преступлений", – говорится в сообщении.

Присяжные признали женщину виновной.

Ей назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Предмет взятки как незаконно приобретенное имущество взыскан в доход государства", – добавили прокуроры.

Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге) наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Также в соответствии с частью 4 статьи 28 УК РК подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

А согласно части 4 статьи 367 УК РК, дача взятки в особо крупном размере (более 36,9 млн тенге) наказывается штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062463-advokata-otpravili-v-tyurmu-na-11-let-v-astane/

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