Девочка умерла после пенной вечеринки в Костанайской области: организатору вынесли приговор

В Костанайской области организатору пенной вечеринки, которая закончилась трагедией, назначили условный срок. Она 4 года будет ограничена в свободе, передает "ТоболИнфо".

На скамье подсудимых оказалась исполняющая обязанности директора Молодежного ресурсного центра в Узунколе Алина Кузенбаева. Ей предъявили обвинение по ч.3 ст.306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Свидетели рассказали суду, что во время пуска пены детей начало бить током. Об этом было сказано подсудимой, но она не остановила мероприятие.

Через 10-15 минут диджей выключил музыку, стали слышны крики. В пене находилась девочка. Ее отец рассказывал, что лицо дочери потемнело. Врачи оказывали ей помощь. Ночью из Узункольской районной больницы девочку транспортировали в Костанай в областную больницу.

Как оказалось, оборудование для проведения Дня молодежи Кузенбаева арендовала в Костанае за 80 тыс. тенге. Сцена на центральной площади в Узунколе была бесхозной. Перед мероприятием ее попытались привести в порядок - сделали деревянный пол. К электроснабжению сцену не подключали.

Во время Open Air Party ее не огородили, рядом не поставили полицейских, чтобы сельчане не подходили вплотную к сценической площадке.

Алина Кузенбаева свою вину в предъявленном обвинении не признала. Она утверждает, что не была организатором пенной вечеринки, а являлась только исполнительницей.

В свою очередь, родные погибшей девочки просили привлечь к ответственности еще и должностных лиц акимата. В отношении них собран отдельный материал.

Сегодня суд поставил точку в этом деле.

Вина Кузенбаевой доказана свидетельскими показаниями. Как установил суд, она не предприняла должных мер для безопасности, не выяснила, кому принадлежит сцена.

Суд приговорил Кузенбаеву к 4 годам лишения свободы, но с применением ст.63 УК РК. В итоге ей назначили условный срок. Смягчающим уголовное наказание обстоятельством стало нахождение у нее на иждивении малолетнего ребенка.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Отметим, что по ч.3 ст.306 УК РК выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, 25 августа прошлого года в поселке Узунколь во время пенной вечеринки 9-летняя девочка получила удар током. Ее госпитализировали в больницу.

Позже в акимате Костанайской области сообщили, что мероприятие было организовано частным предпринимателем по заказу районного акимата. После инцидента двух должностных лиц акимата района уволили.

В середине сентября 2023 года стало известно, что девочка умерла в больнице. В январе уголовное дело с обвинительным актом поступило в Узункольский районный суд.