Девочка погибла после пенной вечеринки в Костанайской области: дело поступило в суд
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Прокуратура Костанайской области заявила о завершении расследования уголовного дела по факту гибели ребенка после пенной вечеринки, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
"Завершено расследование уголовного дела, вызвавшего широкий общественный резонанс, связанного с проведением акиматом Узункольского района культурно-массового мероприятия, в результате которого погибла несовершеннолетняя", – говорится в сообщении.
По информации прокуратуры региона действия обвиняемого лица квалифицированы по части 3 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
В ведомстве добавили, что уголовное дело с обвинительным актом поступило в Узункольский районный суд.
Напомним, в конце августа прошлого года в Костанайской области в поселке Узунколь во время пенной вечеринки 9-летняя девочка получила удар током. Ее госпитализировали в больницу.
Позже в областном акимате сообщили, что мероприятие было организовано частным предпринимателем по заказу районного акимата. После инцидента двух должностных лиц акимата района в Костанайской области уволили.
В середине сентября стало известно, что девочка скончалась в больнице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057592-devochka-pogibla-na-pennoy-vecherinke-delo-postupilo-v-sud-kostanayskoy-oblasti/