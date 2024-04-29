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Эзотерика

Женщину убили на глазах у детей в Караганде: семья погибшей высказалась о трагедии

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Нож в руке у мужчины
Нож в руке у мужчины. Иллюстративное фото: Анатолий Тушенцов / Getty Images

В Караганде убили мать двоих детей. Подозреваемым стал ее экс-супруг, его задержали. В полиции также проводят служебную проверку. О трагедии высказалась семья погибшей, передает сайт телеканала КТК.

В Караганде мужчину подозревают в убийстве бывшей супруги на глазах у двоих детей. Его водворили в изолятор временного содержания. Трагедия случилась вечером 25 апреля. Отмечается, что сначала между бывшими супругами произошла ссора.

"Старшей дочери 16, сыну – 14, именно он позвонил в тот вечер в полицию, пытаясь защитить мать после угроз отца убить всех и себя. Приехал наряд полиции, двое полицейских, которые приняли заявление, – даже будучи свидетелями угроз и скандала, его нетрезвого состояния они не сделали ровным счетом ничего!" - заявил родственник погибшей, правозащитник и общественник Серик Беркамалов.

Женщину зарезали через два часа после того, как полицейские уехали. Позже стало известно, что в их отношении начато служебное расследование.

80-летняя мать погибшей в беседе с телеканалом сообщила, что ее дочери было нанесено три ножевых удара.

"Внук, которому 14 лет, вызывает скорую, а скорая когда приехала через полчаса, она уже истекла кровью. Два раза в живот и в ногу. Три ножевых удара. На глазах у своих детей", - говорит женщина.

При этом семья покойной считает, что трагедии можно было избежать - в тот день, как отмечается, участковый только принял заявление, но задерживать никого не стал.

Источник: КТК

Ужесточение наказания за бытовое насилие в Казахстане

15 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие в Казахстане. Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:

  • криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;
  • предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;
  • созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;
  • законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;
  • введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;
  • введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего; впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;
  • установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;
  • в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.

Также в связи с принятием нового закона в кодексе "Об административных правонарушениях РК" (КоАП) появились новые виды административных наказаний, связанных с принятым законом. При этом ответственность затрагивает не только родителей, но и других ответственных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093309-zhenshchinu-ubili-na-glazah-u-detey-v-karagande-semya-pogibshey-vyskazalas-o-tragedii/

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