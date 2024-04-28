Женщину убили на глазах у детей в Караганде: в отношении полицейских начали служебное расследование

После гибели карагандинки, которую смертельно ранили на глазах у детей, начато служебное расследование в отношении полицейских, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Служебное расследование проведут в отношении полицейских, которые в вечер убийства выезжали на место происшествия по вызову детей погибшей.

На момент их приезда, по словам родных, женщина была жива, но жаловалась на угрозы со стороны бывшего мужа и просила оградить ее от него. Однако, вместо того чтобы забрать дебошира в отделение, полицейские оставили его вместе с жертвой, утверждают родные погибшей.

О резонансном убийстве высказался начальник ДП региона Негмет Исмагулов. Он заявил, что уголовное дело взято на его личный контроль, и если вина полицейских будет доказана, они понесут самое строгое наказание.

"В отношении сотрудников полиции, а также их руководства проводится служебное расследование. По результатам будут приняты самые строгие меры.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход расследования уголовного дела находится под моим личным контролем", – сказал Негмет Исмагулов.

Ранее сообщалось, что в Караганде женщина была убита на глазах у двоих детей. Полиция арестовала ее экс-супруга, с которым она была в разводе более 10 лет. В вечер убийства дети погибшей звонили в полицию и просили о помощи. Приехавшие стражи порядка приняли заявление, но уехали, оставив мужчину вместе с женщиной и детьми.

Сообщалось, что детям погибшей вызвался помочь брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды. Он организовал для них бесплатную психологическую и юридическую помощь.

При этом напомним, что 15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";

"О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Кроме того, с прошлого года в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).