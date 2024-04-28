Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Женщину убили на глазах у детей в Караганде: в отношении полицейских начали служебное расследование

Опубликовано:

Автомобиль полиции
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После гибели карагандинки, которую смертельно ранили на глазах у детей, начато служебное расследование в отношении полицейских, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Служебное расследование проведут в отношении полицейских, которые в вечер убийства выезжали на место происшествия по вызову детей погибшей.

На момент их приезда, по словам родных, женщина была жива, но жаловалась на угрозы со стороны бывшего мужа и просила оградить ее от него. Однако, вместо того чтобы забрать дебошира в отделение, полицейские оставили его вместе с жертвой, утверждают родные погибшей.

О резонансном убийстве высказался начальник ДП региона Негмет Исмагулов. Он заявил, что уголовное дело взято на его личный контроль, и если вина полицейских будет доказана, они понесут самое строгое наказание.

"В отношении сотрудников полиции, а также их руководства проводится служебное расследование. По результатам будут приняты самые строгие меры.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход расследования уголовного дела находится под моим личным контролем", – сказал Негмет Исмагулов.

Ранее сообщалось, что в Караганде женщина была убита на глазах у двоих детей. Полиция арестовала ее экс-супруга, с которым она была в разводе более 10 лет. В вечер убийства дети погибшей звонили в полицию и просили о помощи. Приехавшие стражи порядка приняли заявление, но уехали, оставив мужчину вместе с женщиной и детьми.

Сообщалось, что детям погибшей вызвался помочь брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды. Он организовал для них бесплатную психологическую и юридическую помощь.

При этом напомним, что 15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Кроме того, с прошлого года в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092562-zhenshchinu-ubili-na-glazah-u-detey-v-karagande-v-otnoshenii-policeyskih-nachali-sluzhebnoe-rassledovanie/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.