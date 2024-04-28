Женщину убили на глазах у детей в Караганде: полиция задержала ее бывшего мужа

В Караганде мужчину подозревают в убийстве бывшей супруги на глазах у двоих детей. Он водворен в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Об убийстве женщины на своей странице в Instagram написал родственник погибшей, правозащитник и общественник Серик Беркамалов.

По его словам, 52-летняя Гульмира была в разводе более 10 лет, но все эти годы бывший супруг преследовал ее. Сообщается, что женщина неоднократно обращалась в полицию.

Трагедия случилась вечером 25 апреля. Отмечается, что сначала между бывшими супругами произошла ссора.

"Старшей дочери 16, сыну – 14, именно он позвонил в тот вечер в полицию, пытаясь защитить мать после угроз отца убить всех и себя. Приехал наряд полиции, двое полицейских, которые приняли заявление, – даже будучи свидетелями угроз и скандала, его нетрезвого состояния они не сделали ровным счетом ничего!

Уехали, оставив в опасности женщину и детей наедине с абьюзером.

Через два часа Балтабай хладнокровно зарезал Гульмиру и убежал из квартиры. Чудом только не пострадали дети, они тут же вызвали полицию и скорую", – заявил Беркамалов.

При этом, по словам правозащитника, скорая приехала к пациентке больше чем через 20 минут. За это время к дому уже прибыли полицейские, которые задержали подозреваемого на улице. Мужчина ждал их во дворе.

"Преступник и не думал скрываться, соседи говорят, чуть ли не сам вышел им навстречу. Вместо жесткого задержания его ждала сигарета от участкового", – пишет автор публикации.

Также, по его словам, детям погибшей вызвался помочь брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды. Он организовал для них бесплатную психологическую и юридическую помощь.

Публикацию прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В ведомстве сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия.

"Необходимо отметить, что супруги были в разводе, но проживали вместе. Последний вызов полиции был более двух лет назад в январе 2022 года.

В день убийства 25 апреля в 18:30 в полицию обратилась дочь с жалобой на родителей, которые громко выясняют отношения по поводу финансовых проблем. На момент прибытия полиции супруги пили чай. От супруги требований о выселении мужа не поступило.

В отношении мужчины был составлен административный протокол, вынесено защитное предписание и уведомление о явке в суд. Со слов соседей, конфликтов, скандалов раньше не было", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

двух или более лиц;

лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

совершенное с особой жестокостью;

совершенное способом, опасным для жизни других людей;

совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

из хулиганских побуждений;

совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

совершенное неоднократно;

заведомо несовершеннолетнего лица;

совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

При этом напомним, что 15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Законы следующие:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";

"О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Вдобавок, с прошлого года в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).