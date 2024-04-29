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Охранника бара, обвиняемого в изнасиловании девушки, осудили в Алматы

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Мужчина замахивается кулаком на женщину
Кулак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы вынесли приговор в отношении охранника бара, изнасиловавшего посетительницу заведения. Его приговорили к 8 годам и 1 месяцу тюрьмы, передает NUR.KZ со ссылкой на Суд Алматы.

Как сообщили в Telegram-канале городского суда Алматы, в Алмалинском районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина К., обвиняемого в изнасиловании с угрозой убийства, насильственном действии сексуального характера с угрозой убийства, а также в совершении грабежа с применением насилия (статья 120 ч.2 п.2, статья 121 ч.2 п.2, статья 191 ч.2 п.1 УК РК).

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку уголовное дело связано с половым преступлением (статья 29 УПК РК).

Подсудимому было предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений по двум эпизодам.

"Судом установлено, что в ночь на 7 августа 2023 года подсудимый К., работая охранником в одном из увеселительных заведений города, познакомился с потерпевшей П., которая пришла в заведение в ту ночь. Далее, используя доверие потерпевшей, он предложил проводить ее до дома.

Зайдя в подъезд, подсудимый достал складной нож, и угрожая расправой, совершил действия сексуального характера, изнасиловал потерпевшую", - говорится в сообщении суда.

Согласно сообщению, сознавая свою безнаказанность, и в целях улучшения материального положения, подсудимый совершил еще одного преступление.

"Ранним утром 9 ноября 2023 года подсудимый К. прибыл в один из ночных клубов города, где перед входом увидел ссору двух молодых людей. Далее, подойдя к потерпевшему, нанес удар в область лица, после чего потребовал вытащить из карманов ценные вещи.

Потерпевший, осознавая физическое превосходство подсудимого, достал из кармана мобильный телефон и имеющиеся наличные средства. Получив деньги, подсудимый потребовал от потерпевшего сообщить код от телефона и мобильного приложения, и совершил онлайн-перевод на сумму 10 тысяч тенге. После чего вернул телефон потерпевшему и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что вина подсудимого была доказана материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу.

Приговором суда К. признан виновным в совершении изнасилования, грабежа, насильственных действий сексуального характера с угрозой убийства. В совокупности преступлений подсудимому было назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, на прошлой неделе в суде Медеуского района Алматы вынесли приговор в отношении 34-летнего жителя города, которого обвиняли в изнасиловании знакомой. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Согласно статье 120 УК РК "Изнасилование", изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Согласно статье 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам, - наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.  При этом статья 191 УК РК предполагает, что грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Ужесточение наказания за бытовое насилие в Казахстане

15 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие в Казахстане.

Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:

  • криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;
  • предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;
  • созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;
  • законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;
  • введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;
  • введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего; впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;
  • установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;
  • в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.

Также в связи с принятием нового закона в кодексе "Об административных правонарушениях РК" (КоАП) появились новые виды административных наказаний, связанных с принятым законом. При этом ответственность затрагивает не только родителей, но и других ответственных лиц.

Новая норма была внесена и в Трудовой кодекс РК. Теперь жертвы бытового насилия могут брать за отпуск за свой счет длительностью до 30 дней.

Кроме того, в ООН выразили признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093084-ohrannika-bara-obvinyaemogo-v-iznasilovanii-devushki-osudili-v-almaty/

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