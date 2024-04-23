Отпуск за свой счет смогут брать жертвы бытового насилия в Казахстане

Жертвы бытового насилия смогут брать отпуск за свой счет. Согласно поправкам, внесенным в Трудовой кодекс, срок отпуска без сохранения заработной платы не должен превышать 30 дней, передает NUR.KZ.

В Трудовой кодекс РК внесли поправки, в соответствии с которыми у жертв бытового насилия будет право взять отпуск без содержания.

Так, статья 97 Трудового кодекса будет дополнена новым пунктом.

"Работодатель обязан работнику на период нахождения в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, предоставить отпуск без сохранения заработной платы, но не более 30 календарных дней.

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного уведомления работника с указанием его продолжительности и представлением копии договора о предоставлении специальных социальных услуг", - говорится в тексте поправки.

Поправки вступят в действие с 16 июня.

Ужесточение наказания за бытовое насилие в Казахстане

15 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие в Казахстане.

Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:

криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;

предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;

созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;

законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;

введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;

введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;

впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего; установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;

в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.

Также в связи с принятием нового закона в кодексе "Об административных правонарушениях РК" (КоАП) появились новые виды административных наказаний, связанных с принятым законом. При этом ответственность затрагивает не только родителей, но и других ответственных лиц.

Кроме того, в ООН выразили признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия.