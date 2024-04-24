Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Угостил коктейлем": алматинца осудили на 5 лет за изнасилование знакомой

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В суде Медеуского района Алматы вынесли приговор в отношении 34-летнего жителя города, которого обвиняли в изнасиловании знакомой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.

В районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина К., преданного суду по обвинению в изнасиловании (ч. 1 ст. 120 УК РК).

Поскольку уголовное дело связано с половым преступлением, процесс проходил в закрытом режиме.

"В ночь с 8 на 9 марта 2023 года гражданин К., отдыхая в одном из ночных клубов города, встретил свою знакомую О., отдыхавшую на тот момент с подругами.

К. предложил проводить знакомую до дома, но привез ее в свою квартиру. Используя беспомощное состояние потерпевшей (алкогольное опьянение), применяя насилие, совершил половое сношение против воли потерпевшей. Таким образом, подсудимый совершил изнасилование", - говорится в сообщении суда.

В суде уточняют, что подсудимый К. вину не признал и просил суд оправдать его, либо назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы.

"Вина подсудимого доказана заключениями экспертиз, собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей и свидетелей", - уточняют в пресс-службе.

Приговором суда К. был признан виновным по части 1 статьи 120 УК РК. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, в январе этого года в Instagram ОФ SVET появилось видеообращение жительницы Алматы. 22-летняя девушка заявляла, что в марте 2023 года пережила насилие, однако на момент записи видео дело не было передано в суд.

Алматинка рассказала, что в баре к ней подошел знакомый и угостил ее коктейлем, после чего отвез к себе домой и изнасиловал.

"Я очнулась на следующее утро в запертой квартире, связалась со своими подругами, которые постарались вывезти меня оттуда. С помощью фонда SVET я обратилась в правоохранительные органы. Подала заявление, было заведено уголовное дело.

Спустя 288 дней полиция направляет дело в прокуратуру, откуда оно должно быть направлено в суд. Однако прокурор решает отправить дело на доследование и допросить таксистов. Людей, которые каждый день возят разных пассажиров, они хотят допросить о событиях, случившихся 288 дней назад", - говорила тогда пострадавшая.

Согласно статье 120 УК РК "Изнасилование", изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ужесточение наказания за бытовое насилие в Казахстане

15 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие в Казахстане.

Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:

  • криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;
  • предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;
  • созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;
  • законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;
  • введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства; введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;
  • впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего; установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;
  • в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.

Также в связи с принятием нового закона в кодексе "Об административных правонарушениях РК" (КоАП) появились новые виды административных наказаний, связанных с принятым законом. При этом ответственность затрагивает не только родителей, но и других ответственных лиц.

Новая норма была внесена и в Трудовой кодекс РК. Теперь жертвы бытового насилия могут брать за отпуск за свой счет длительностью до 30 дней.

Кроме того, в ООН выразили признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090294-ugostil-kokteylem-almatinca-osudili-na-5-let-za-iznasilovanie-znakomoy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.