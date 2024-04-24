"Угостил коктейлем": алматинца осудили на 5 лет за изнасилование знакомой

В суде Медеуского района Алматы вынесли приговор в отношении 34-летнего жителя города, которого обвиняли в изнасиловании знакомой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.

В районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина К., преданного суду по обвинению в изнасиловании (ч. 1 ст. 120 УК РК).

Поскольку уголовное дело связано с половым преступлением, процесс проходил в закрытом режиме.

"В ночь с 8 на 9 марта 2023 года гражданин К., отдыхая в одном из ночных клубов города, встретил свою знакомую О., отдыхавшую на тот момент с подругами.

К. предложил проводить знакомую до дома, но привез ее в свою квартиру. Используя беспомощное состояние потерпевшей (алкогольное опьянение), применяя насилие, совершил половое сношение против воли потерпевшей. Таким образом, подсудимый совершил изнасилование", - говорится в сообщении суда.

В суде уточняют, что подсудимый К. вину не признал и просил суд оправдать его, либо назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы.

"Вина подсудимого доказана заключениями экспертиз, собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей и свидетелей", - уточняют в пресс-службе.

Приговором суда К. был признан виновным по части 1 статьи 120 УК РК. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, в январе этого года в Instagram ОФ SVET появилось видеообращение жительницы Алматы. 22-летняя девушка заявляла, что в марте 2023 года пережила насилие, однако на момент записи видео дело не было передано в суд.

Алматинка рассказала, что в баре к ней подошел знакомый и угостил ее коктейлем, после чего отвез к себе домой и изнасиловал.

"Я очнулась на следующее утро в запертой квартире, связалась со своими подругами, которые постарались вывезти меня оттуда. С помощью фонда SVET я обратилась в правоохранительные органы. Подала заявление, было заведено уголовное дело.

Спустя 288 дней полиция направляет дело в прокуратуру, откуда оно должно быть направлено в суд. Однако прокурор решает отправить дело на доследование и допросить таксистов. Людей, которые каждый день возят разных пассажиров, они хотят допросить о событиях, случившихся 288 дней назад", - говорила тогда пострадавшая.

Согласно статье 120 УК РК "Изнасилование", изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ужесточение наказания за бытовое насилие в Казахстане

15 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие в Казахстане.

Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:

криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;

предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;

созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;

законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;

введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства; введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;

впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего; установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;

в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.

Также в связи с принятием нового закона в кодексе "Об административных правонарушениях РК" (КоАП) появились новые виды административных наказаний, связанных с принятым законом. При этом ответственность затрагивает не только родителей, но и других ответственных лиц.

Новая норма была внесена и в Трудовой кодекс РК. Теперь жертвы бытового насилия могут брать за отпуск за свой счет длительностью до 30 дней.

Кроме того, в ООН выразили признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия.