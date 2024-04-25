Задержание пилота Air Astana в аэропорту Алматы: возбуждено уголовное дело

В отношении пилота Air Astana, задержанного в состоянии наркотического опьянения, возбудили уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

"В настоящее время по данному факту департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело. По результатам досудебного расследования будет принято решение.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению", - сообщили в ДП на транспорте.

Напомним, 23 апреля пилота Air Astana задержали в аэропорту Алматы в наркотическом опьянении - сообщается, что он вылетал в качестве пассажира. Его отстранили от работы.

Добавим, на днях в алматинском аэропорту был задержан пьяный пассажир, который выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания сотрудников службы досмотра. Его наказали сразу по трем статьям.

В декабре прошлого года к административной ответственности привлекли некоего актера и певца, который ударил бортпроводницу FlyArystan в лоб из-за своей верхней одежды. В итоге рейс задержали на час.

Его оштрафовали на 55 тыс. тенге.