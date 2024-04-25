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Пилота под наркотиками задержали в аэропорту Алматы: ситуацию прокомментировали в Air Astana

Опубликовано:

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В пресс-службе Air Astana прокомментировали информацию о своем пилоте, которого в аэропорту Алматы задержали в состоянии наркотического опьянения, передает NUR.KZ.

"Пилот авиакомпании 23 апреля был задержан в аэропорту Алматы, вылетая в качестве пассажира, в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время органами полиции проводится досудебное расследование. Данный сотрудник отстранен от работы.

Авиакомпания проявляет нулевую терпимость к употреблению сотрудниками алкоголя или наркотиков, поскольку безопасность полетов является нашим приоритетом. В авиакомпании на постоянной основе проводятся тестирования экипажей на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ", - говорится в сообщении пресс-службы Air Astana.

Добавим, на днях в алматинском аэропорту был задержан пьяный пассажир, который выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания сотрудников службы досмотра. Его наказали сразу по трем статьям.

В декабре прошлого года к административной ответственности привлекли некоего актера и певца, который ударил бортпроводницу FlyArystan в лоб из-за своей верхней одежды. В итоге рейс задержали на час.

Его оштрафовали на 55 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091170-pilota-zaderzhali-v-narkoticheskom-opyanenii-v-aeroportu-almaty-situaciyu-prokommentirovali-v-air-astana/

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