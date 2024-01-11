"В баре подошел знакомый": алматинка заявила о пережитом насилии и пожаловалась на следствие

Обращение жительницы Алматы появилось в Instagram ОФ SVET. Девушка заявила, что почти год назад пережила насилие, однако дело до сих пор не передано в суд, передает корреспондент NUR.KZ.

22-летняя жительница Алматы по имени Элина заявила, что в ночь с 8 на 9 марта 2023 года она пережила насилие со стороны своего знакомого.

"Мы с подругами отдыхали в баре. К нам подошел знакомый, попытался завязать разговор и угостил алкогольным коктейлем.

Когда мы с подругой собрались по домам, он предложил разделить поездку на три адреса. Воспользовавшись ситуацией и тем, что я находилась в бессознательном состоянии, он отменил такси (после того, как мы довезли подругу), вызвал новое, указав только свой адрес", - сообщила девушка.

По словам Элины, насилие произошло в квартире знакомого. Девушка вспоминает, что большую часть времени она находилась в бессознательном состоянии. Были моменты, когда она приходила в себя и пыталась оказать сопротивление.

"Я очнулась на следующее утро в запертой квартире, связалась со своими подругами, которые постарались вывезти меня оттуда.

С помощью фонда SVET я обратилась в правоохранительные органы. Подала заявление, было заведено уголовное дело. Спустя 288 дней полиция направляет дело в прокуратуру, откуда оно должно быть направлено в суд.

Однако прокурор решает отправить дело на доследование и допросить таксистов. Людей, которые каждый день возят разных пассажиров, они хотят допросить о событиях, случившихся 288 дней назад", - говорит Элина.

По словам девушки, у нее есть прямые доказательства вины знакомого. В частности, результаты двух судебно-медицинских экспертиз, которые зафиксировали ушибы на внутренней стороне бедра и всем теле, а также сперму подозреваемого на белье, два надрыва влагалища (одно из которых с кровоизлиянием) и следы крови на белье.

"С какой целью прокуратура не направляет дело в суд, а отправляет на доследование?

Спустя 310 дней, имея на руках все прямые доказательства насилия, я требую справедливости. Хочу понимать, что каждая женщина, пережившая насилие, будет защищена. Что ей это гарантировано законом", - заявила Элина.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали заявление девушки.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту управлением полиции Медеуского района проводится досудебное расследование. В рамках производства проведены необходимые экспертизы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств дела", - сообщили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в МВД создадут особое подразделение по борьбе с бытовыми насилием.

Кроме того, 3 января вышло интервью президента РК Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan".

В числе прочего президент подчеркнул, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок".

"Поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено – в этом сомнений быть не может", – заявил глава государства.

При этом в начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Также отметим, что с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

А с 19 мая 2023 года в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).