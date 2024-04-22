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Мужчина напал на жену при детях в Актау

Опубликовано:

Мужчина напал на женщину
Мужчина напал на женщину. Кадр из видео: lada.kz

В Актау мужчина напал на женщину при детях. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. В полиции прокомментировали кадры, передает издание Lada.kz.

Как пишет издание, кадры были сделаны в подъезде многоквартирного дома в Актау.

На кадрах видно, как мужчина при маленьких детях скручивает своей, по всей видимости, жене руку и закрывает рот.

На некоторое время он освобождает женщину и оглядывается, чтобы убедиться, что вокруг нет свидетелей. После он затаскивает ее в лифт и хватает за волосы. Все это происходит на глаза у двух маленьких детей.

В ролике также слышны крики женщины и детский плач.

В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что инцидент произошел в Актау. Правоохранители сообщили, что разыскивают "героя" ролика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088620-muzhchina-napal-na-zhenu-pri-detyah-v-aktau/

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