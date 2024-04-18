Казахстанца, разыскиваемого по "красному бюллетеню", экстрадировали из Турции

Из Турции в Казахстан доставлен подозреваемый в экономической контрабанде. Речь идет об ущербе в 56 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольством РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске по "красному бюллетеню" — с целью ареста и экстрадиции.

Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге", — говорится в сообщении на медиапортале МВД.

По данным полиции, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли золото с Казахстана в Турцию.

Отмечается, что мужчина задержан по инициативе департамента полиции на транспорте. Он депортирован и помещен под стражу в Алматы.

Напомним, в декабре прошлого года казахстанца, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 720 млн тенге, экстрадировали из Камеруна. Мужчина был водворен в следственный изолятор Астаны.

Также, в конце прошлого года в Казахстан из Турции был экстрадирован один из подозреваемых в организации финансовой пирамиды Oceans Enterprise. Мужчину объявляли в международный розыск.

В марте этого года правоохранители экстрадировали из ОАЭ в Казахстан подозреваемого в особо крупном мошенничестве – он на протяжении 10 лет находился в международном розыске. По данным Генпрокуратуры, в 2010 году он обманным путем убедил своего знакомого выступить в качестве гаранта для получения банковского займа и после получения денежных средств скрылся, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 260 млн тенге.

При этом недавно также стало известно, что в ОАЭ задержали бывшего гендиректора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа, который руководил компанией с 2003 по 2008 год.

В апреле сообщалось, что в Казахстан был экстрадирован предполагаемый руководитель преступной группы из Азербайджана. ОПГ, по данным следствия, занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов.

В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 млрд. тенге.