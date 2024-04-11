Подозреваемого в создании ОПГ экстрадировали в Казахстан из Азербайджана (видео)

В Казахстан экстрадирован предполагаемый руководитель преступной группы из Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры, АФМ при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадирован гражданин для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группы.

Сообщается, что в период с 2016 по 2018 год подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов.

В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 млрд. тенге.

После совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Однако позже подозреваемый был установленна территории Азербайджана.

Отмечается, что Генпрокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры РК о его выдаче.

"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также добавили, что в декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 лиц, причастных к деятельности этой же организованной преступной группы уже осуждены к различным видам наказаний.

Напомним, в конце февраля этого года в Астану из Польши экстрадировали гражданина Украины для привлечения к уголовной ответственности. Его тоже подозревают в создании и руководстве транснациональной организованной группой.

А в начале февраля Генпрокуратура Казахстана экстрадировала подозреваемого в создании финпирамиды Questra Holding из Испании. По информации ведомства, мужчину подозревают в том, что в период с 2016 по 2017 годы в группе лиц из других стран с целью незаконного материального обогащения создал компанию Questra Holding - ущерб составил свыше 1 млрд. тенге.

В тот же месяц иностранец экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за деятельность в транснациональной организованной группе.

В январе бывший сотрудник органов госдоходов РК, подозреваемый в совершении коррупционных преступлений, был экстрадирован из Грузии. Он подозревается в том, что будучи сотрудником органов государственных доходов, в период с января по август 2022 года получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 млн тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе.