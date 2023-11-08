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30 лет независимости Казахстана

Фигуранта дела с ущербом на 212 млн тенге экстрадировали в Казахстан

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Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В Казахстан из Турции экстрадирован один из подозреваемых в организации финансовой пирамиды Oceans Enterprise. Мужчину объявляли в международный розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как указывается на информационном медиапортале ведомства, по запросу НЦБ Интерпола МВД РК в Турции был задержан 32-летний казахстанец, объявленный ДП Мангистауской области в международный розыск с целью ареста и экстрадиции.

"Фигурант разыскивался за привлечение жителей области в финансовую пирамиду и являлся одним из организаторов группы, действующей от имени компании Oceans Enterprise. Они занимались распространением в социальных сетях информации о возможности быстрого заработка посредством покупки криптовалюты под названием "Smart Trade Сoin" для привлечения вкладчиков", - пояснили в МВД РК.

В ходе досудебного расследования поступили обращения от более 60 потерпевших, которым причинен ущерб в размере 212 млн тенге.

При тесном взаимодействий с посольством Казахстана в Турции мужчина был доставлен в Астану, где по прибытии помещен под стражу.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) преступной группой; 

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере; 

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044695-figuranta-dela-o-finpiramide-oceans-enterprise-ekstradirovali-v-kazahstan/

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