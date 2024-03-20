Скрывался около 10 лет: подозреваемого в особо крупном мошенничестве вернули из ОАЭ (видео)

Правоохранители экстрадировали из ОАЭ в Казахстан подозреваемого в особо крупном мошенничестве – он на протяжении 10 лет находился в международном розыске, предает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Сообщается, что сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры и МВД при содействии МИД Казахстана из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали подозреваемого Ш. для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"Он подозревается в том, что в 2010 году обманным путем убедил своего знакомого выступить в качестве гаранта для получения банковского займа и после получения денежных средств скрылся, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 260 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и около 10 лет находился в международном розыске", – говорится в сообщении.

Однако, как отметили правоохранители, в конце прошлого года мужчину удалось задержать на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

При этом недавно также стало известно, что в ОАЭ задержали бывшего гендиректора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа, который руководил компанией с 2003 по 2008 год.

Также на прошлой неделе еще одного подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере экстрадировали из Чехии в Казахстан.

Отметим, согласно части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.