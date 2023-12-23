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Казахстанца экстрадировали из Камеруна (видео)

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Подозреваемый экстрадирован в Казахстан
Подозреваемый. Кадр из видео: t.me/GenPr

Казахстанца, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 720 млн тенге, экстрадировали из Камеруна. Мужчина водворен в следственный изолятор Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Казахстана МВД при содействии Министерства иностранных дел РК и почетного консула РК в Камеруне из африканской страны экстрадирован гражданин Казахстана.

Он подозревается в том, что в 2017-2019 годах путем использования фиктивных счетов-фактур уклонился от уплаты налогов на сумму более 720 млн тенге.

"После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. 

В июне текущего года он был задержан на территории Республики Камерун, в связи с чем Генеральной прокуратурой направлен запрос о его выдаче, который камерунской стороной удовлетворен, несмотря на отсутствие договора о выдаче между Казахстаном и Камеруном", - поделились в Генпрокуратуре РК.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

Наказание за уклонение от уплаты налога в Казахстане

Согласно ст.245 УК РК:

1. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; 

2) группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052270-kazahstantsa-ekstradirovali-iz-kameruna/

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