Тимур Кулибаев направит 30 млрд тенге на ликвидацию последствий паводков
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Тимур Кулибаев направит 30 млрд тенге на восстановление Атырауской области, которая пострадала от паводков. Деньги пойдут на реконструкцию, строительство жилья и другие нужды.
В связи с беспрецедентными и разрушительными паводками, которые нанесли значительный ущерб жилым и инфраструктурным объектам в ряде регионов Казахстана, Тимур Кулибаев направляет 30 млрд тенге на восстановление Атырауской области.
Средства пойдут на реконструкцию и строительство жилья, восстановление инфраструктуры, а также на поддержку граждан, пострадавших от стихийного бедствия. Работы начнутся немедленно после завершения оценки ущерба.
"Глубоко сопереживаю людям, пострадавшим от наводнения. С первых дней мы оказываем помощь регионам, пострадавшим от паводков. Убежден, что под руководством нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы вместе преодолеем все трудности", – сказал Тимур Кулибаев.
Бизнес и активные граждане Казахстана откликнулись на призыв главы государства Касым-Жомарта Токаева по объединению усилий в борьбе с последствиями разрушительных паводков. За последние годы группа компаний Кулибаева направила свыше 85 млрд тенге на благотворительность и поддержку инициатив президента. В том числе на борьбу с паводками уже направлено 1,5 млрд тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2087135-timur-kulibaev-napravit-30-milliardov-tenge-na-likvidatsiyu-posledstviy-pavodkov/