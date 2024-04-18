Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тимур Кулибаев направит 30 млрд тенге на ликвидацию последствий паводков

Опубликовано:

Паводок в Кульсары
Паводок в Кульсары. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Тимур Кулибаев направит 30 млрд тенге на восстановление Атырауской области, которая пострадала от паводков. Деньги пойдут на реконструкцию, строительство жилья и другие нужды.

В связи с беспрецедентными и разрушительными паводками, которые нанесли значительный ущерб жилым и инфраструктурным объектам в ряде регионов Казахстана, Тимур Кулибаев направляет 30 млрд тенге на восстановление Атырауской области.

Средства пойдут на реконструкцию и строительство жилья, восстановление инфраструктуры, а также на поддержку граждан, пострадавших от стихийного бедствия. Работы начнутся немедленно после завершения оценки ущерба.

"Глубоко сопереживаю людям, пострадавшим от наводнения. С первых дней мы оказываем помощь регионам, пострадавшим от паводков. Убежден, что под руководством нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы вместе преодолеем все трудности", – сказал Тимур Кулибаев.

Бизнес и активные граждане Казахстана откликнулись на призыв главы государства Касым-Жомарта Токаева по объединению усилий в борьбе с последствиями разрушительных паводков. За последние годы группа компаний Кулибаева направила свыше 85 млрд тенге на благотворительность и поддержку инициатив президента. В том числе на борьбу с паводками уже направлено 1,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2087135-timur-kulibaev-napravit-30-milliardov-tenge-na-likvidatsiyu-posledstviy-pavodkov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.