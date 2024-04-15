Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

22-летняя девушка попала под следствие после звонка о взятых в заложники жителях Кульсары

Опубликовано:

Часы и телефон
Часы и телефон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Бейнеу по подозрению в лжетерроризме задержана 22-летняя девушка, которая, по версии полиции, сообщила о взятых в заложники эвакуированных жителях Кульсары, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в центр оперативного управления Департамента полиции Мангистауской области поступил звонок, что в одной из гостиниц неизвестные лица с оружием захватили в заложники жителей Кульсары, эвакуированных с зоны паводков. При этом требуют денежное вознаграждение.

"При незамедлительной проверке данная информация оказалась ложной. Принятыми мерами сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции области за совершение ложного звонка в поселке Бейнеу была задержана 22-летняя девушка.

Более того, было установлено, что она ранее в автобусе похитила мобильный телефон, с которого совершила анонимный звонок. В настоящее время в отношении нее проводится досудебное расследование по фактам кражи чужого имущества и заведомо ложного сообщения об акте терроризма", — говорится в сообщении МВД.

Полицией в регионах Казахстана были раскрыты еще два факта лжетерроризма. Так, в этот же день в полицию Актобе с мобильного телефона позвонил мужчина и сообщил о заложенной бомбе в доме по улице Гришина.

"Этот факт также не подтвердился. За совершение преступления сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Актюбинской области в нетрезвом состоянии задержан неработающий житель Актобе, ранее судимый за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — отмечается в сообщении.

Третий факт лжетерроризма произошел уже в Алматы. По данным полиции, на телефон одной из частных компаний города по WhatsApp пришло сообщение c предложением заминировать торговый центр за крупное денежное вознаграждение.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции области Жетісу установлен 9-летний житель Талдыкоргана, который, увидев в сети интернет рекламу компании, из хулиганских побуждений направил данное сообщение.

Родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей", — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что Уголовным кодексом за это преступление предусматривается штраф в размере до 5 тысяч МРП (это больше 18 млн тенге), либо ограничение или лишение свободы до пяти лет. Кроме того, по решению суда виновному придется отплатить ущерб, который был нанесен физическим и юридическим лицам в результате акта лжетерроризма.

Ранее сообщалось, что в Астане был задержан подозреваемый, сообщивший в "102", что гражданин Таджикистана собирается организовать теракт. Заведено уголовное дело.

В Петропавловске ранее 16-летний подросток позвонил в полицию с сообщением о якобы заложенной бомбе в одном из торгово-развлекательных центров города. Позже стражи порядка задержали сообщившего о бомбе в состоянии алкогольного опьянения. В итоге в начале января парня приговорили к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.

Еще один школьник в Астане попал под уголовную статью, раздавая листовки с призывом к теракту. По данному факту было начато досудебное расследование, а суд по делам несовершеннолетних выписал матери школьника штраф.

Между тем, по данным КНБ РК, в Казахстане в три раза возросло количество проявлений лжетерроризма. Особое внимание было акцентировано на преимущественное осуществление анонимных сообщений с помощью интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084714-22-letnyaya-devushka-popala-pod-sledstvie-posle-zvonka-o-vzyatyh-v-zalozhniki-zhitelyah-kulsary/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.