22-летняя девушка попала под следствие после звонка о взятых в заложники жителях Кульсары

В Бейнеу по подозрению в лжетерроризме задержана 22-летняя девушка, которая, по версии полиции, сообщила о взятых в заложники эвакуированных жителях Кульсары, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в центр оперативного управления Департамента полиции Мангистауской области поступил звонок, что в одной из гостиниц неизвестные лица с оружием захватили в заложники жителей Кульсары, эвакуированных с зоны паводков. При этом требуют денежное вознаграждение.

"При незамедлительной проверке данная информация оказалась ложной. Принятыми мерами сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции области за совершение ложного звонка в поселке Бейнеу была задержана 22-летняя девушка.

Более того, было установлено, что она ранее в автобусе похитила мобильный телефон, с которого совершила анонимный звонок. В настоящее время в отношении нее проводится досудебное расследование по фактам кражи чужого имущества и заведомо ложного сообщения об акте терроризма", — говорится в сообщении МВД.

Полицией в регионах Казахстана были раскрыты еще два факта лжетерроризма. Так, в этот же день в полицию Актобе с мобильного телефона позвонил мужчина и сообщил о заложенной бомбе в доме по улице Гришина.

"Этот факт также не подтвердился. За совершение преступления сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Актюбинской области в нетрезвом состоянии задержан неработающий житель Актобе, ранее судимый за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — отмечается в сообщении.

Третий факт лжетерроризма произошел уже в Алматы. По данным полиции, на телефон одной из частных компаний города по WhatsApp пришло сообщение c предложением заминировать торговый центр за крупное денежное вознаграждение.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции области Жетісу установлен 9-летний житель Талдыкоргана, который, увидев в сети интернет рекламу компании, из хулиганских побуждений направил данное сообщение.

Родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей", — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что Уголовным кодексом за это преступление предусматривается штраф в размере до 5 тысяч МРП (это больше 18 млн тенге), либо ограничение или лишение свободы до пяти лет. Кроме того, по решению суда виновному придется отплатить ущерб, который был нанесен физическим и юридическим лицам в результате акта лжетерроризма.

Ранее сообщалось, что в Астане был задержан подозреваемый, сообщивший в "102", что гражданин Таджикистана собирается организовать теракт. Заведено уголовное дело.

В Петропавловске ранее 16-летний подросток позвонил в полицию с сообщением о якобы заложенной бомбе в одном из торгово-развлекательных центров города. Позже стражи порядка задержали сообщившего о бомбе в состоянии алкогольного опьянения. В итоге в начале января парня приговорили к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.

Еще один школьник в Астане попал под уголовную статью, раздавая листовки с призывом к теракту. По данному факту было начато досудебное расследование, а суд по делам несовершеннолетних выписал матери школьника штраф.

Между тем, по данным КНБ РК, в Казахстане в три раза возросло количество проявлений лжетерроризма. Особое внимание было акцентировано на преимущественное осуществление анонимных сообщений с помощью интернета.