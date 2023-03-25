Глава КНБ заявил о росте числа проявлений лжетерроризма в Казахстане

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В Казахстане в три раза возросло количество проявлений лжетерроризма, заявил председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, сообщается на официальном сайте ведомства.

Накануне в Астане под председательством руководителя Антитеррористического центра - Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Ермека Сагимбаева состоялось очередное заседание центра.

Сагимбаев в начале заседания отметил, что в последнее время в Казахстане произошел значительный рост проявлений лжетерроризма.

По подсчетам КНБ, количество таких проявлений по сравнению с 2020 годом возросло в три раза.

Особое внимание было акцентировано на преимущественное осуществление анонимных сообщений с помощью интернета.

"В целях совершенствования мер противодействия подобным фактам, по поручению Администрации президента РК, разработан и одобрен на заседании межведомственный план мероприятий". - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили о планах по усилению ответственности за лжетерроризм. Прокуроры отметили рост числа таких преступлений в 2022 году.

Стоит отметить, что согласно санкции статьи 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" Уголовного кодекса РК, авторам ложных сообщений грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014034-glava-knb-zayavil-o-roste-chisla-proyavleniy-lzheterrorizma-v-kazahstane/